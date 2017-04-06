Молодые армянские тхэквондисты примут участие в чемпионате Европы

PanARMENIAN.Net - Молодежная сборная Армении по тхэквондо с 6 по 9 апреля примет участие в чемпионате Европы до 21 года, который пройдет в Софии. За команду из Армении выступят Альберт Оганесян, Гарегин Махмурян (58 кг) и Генрих Бадалян (68 кг). Главный тренер – Зорайр Мекинян.

Вице-президент и исполнительный директор Федерации тхэквондо Армении Вардан Каграманян сообщил, что турнир собрал очень сильный состав, включая членов национальных сборных.

«Нашим спортсменам от 17 до 19 лет, но мы верим в них. Оганесян и Махмурян выступят 6 апреля, Бадалян – 7 апреля», - сказал Каграманян, передает пресс-служба НОК РА.

16-17 апреля национальная сборная Армении под руководством главного тренера Геворга Даниеляна примет участие в представительном международном турнире Fujairan Open 2017 в Иране. Помимо трех вышеназванных спортсменов в соревновании примут участие Сергей Вардазарян (68 кг), Давид Вардумян (74 кг) и Арсен Григорян (87 кг).

В мае 2016 года представитель Армении Арман Еремян (87 кг) стал серебряным медалистом чемпионата Европы по тхэквондо. А выступающий в весовой категории 68 кг Сергей Вардазарян добился преимущества над итальянским, турецким и азербайджанским спортсменами и стал бронзовым медалистом чемпионата Европы.