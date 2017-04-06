Ученые: Курение - причина каждой десятой смерти в мире
6 апреля 2017 - 16:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Курение вызывает каждую десятую смерть в мире, свидетельствует новое исследование. Причем половина из этих смертей приходится на всего лишь четыре страны - Россию, США, Китай и Индию. По данным ученых, уровень смертности может вырасти еще сильнее, поскольку табачные компании агрессивно осваивают новые рынки, особенно в развивающихся странах.
«Несмотря на то, что уже более полувека существуют неоспоримые доказательства пагубных последствий употребления табака для здоровья, сегодня каждый четвертый мужчина в мире ежедневно курит», - говорит один из авторов исследования доктор Эммануэла Гакидоу, пишет BBC.
«Курение остается вторым по распространенности фактором риска ранней смерти и инвалидности (после высокого давления), и для дальнейшего снижения его воздействия мы должны активизировать борьбу против табака, - добавила она.
Почти один миллиард человек в 2015 году ежедневно курил - каждый четвертый мужчина и каждая 20 женщина. Это улучшение показателей по сравнению с 1990 годом - когда в мире курил каждый третий мужчина и каждая 12 женщина. Однако из-за роста населения общее число курильщиков выросло с 870 миллионов в 1990 году. Число смертей, связанных с курением, также выросло на 4.7% и достигло 6.4 млн в 2015 году.
Исследование выявило, что некоторым странам успешно удается заставить людей бросить курить - в основном за счет увеличения налогов, предупреждений на упаковках и образовательных программ. Например, за 25 лет количество курильщиков в Бразилии снизилось с 29% до 12% среди мужчин и с 19 до 8% среди женщин.
За тот же период в России количество курящих женщин выросло на 56.2%, в то время как количество курящих мужчин снизилось на 11%. Похожие тенденции наблюдаются в некоторых азиатских регионах.
Исследование опубликовано в медицинском журнале The Lancet. Оно основано на докладе «Глобальное бремя болезней» 2015 года. Ученые использовали данные о курении в 195 странах в 1990-2015 годах.
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