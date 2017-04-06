МО Арцаха опровергли сообщение Баку об обстреле азербайджанского села

PanARMENIAN.Net - Заявление Минобороны Азербайджана об обстреле населенных пунктов в Карабахе не соответствует действительности. Об этом сообщили Минобороны Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).

«6 апреля после полудня пресс-служба Минобороны Азербайджана распространила сообщение о том, что якобы карабахские силы, нарушив режим прекращения огня, нанесли удары по селу Гапанлы Тертерского района, в результате чего пострадало частное хозяйство. Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Более того, по данным арцахской стороны, в период с 12:40 до 13:15 азербайджанские ВС нанесли удар по армянским позициям из 60-миллиметровых минометов (4 снаряда).

Подразделения Армии обороны Арцаха в основном воздерживались от ответных действий. Потерь с армянской стороны нет.

Вооруженные силы Азербайджана в ночь с 5 на 6 апреля нарушили режим перемирия на линии соприкосновения с ВС Нагорного Карабаха около 30 раз. Азербайджан в направлении армянских позиций произведено более 300 выстрелов.