МО Арцаха опровергли сообщение Баку об обстреле азербайджанского села
6 апреля 2017 - 18:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Заявление Минобороны Азербайджана об обстреле населенных пунктов в Карабахе не соответствует действительности. Об этом сообщили Минобороны Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).
«6 апреля после полудня пресс-служба Минобороны Азербайджана распространила сообщение о том, что якобы карабахские силы, нарушив режим прекращения огня, нанесли удары по селу Гапанлы Тертерского района, в результате чего пострадало частное хозяйство. Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.
Более того, по данным арцахской стороны, в период с 12:40 до 13:15 азербайджанские ВС нанесли удар по армянским позициям из 60-миллиметровых минометов (4 снаряда).
Подразделения Армии обороны Арцаха в основном воздерживались от ответных действий. Потерь с армянской стороны нет.
Вооруженные силы Азербайджана в ночь с 5 на 6 апреля нарушили режим перемирия на линии соприкосновения с ВС Нагорного Карабаха около 30 раз. Азербайджан в направлении армянских позиций произведено более 300 выстрелов.
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После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Подразделения Армнии обороны НКР продолжают осуществлять тщательный контроль за наземными и воздушными границами Арцаха и принимать превентивные меры в случае необходимости
Армянская молодежная организация Санкт-Петербурга «Нор Серунд» 2 марта выступила с протестом из-за репортажа о мероприятии, посвященном так называемому «геноциду» азербайджанского населения в городе Ходжалы, который вышел 27 февраля 2017 года в новостном эфире телеканала «Санкт-Петербург».
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