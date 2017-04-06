Рейтинг Алексея Навального вырос за последний месяц вдвое
6 апреля 2017 - 17:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Электоральный рейтинг политика Алексея Навального вырос за последний месяц вдвое до 10%. Об этом сообщила «Левада-центр».
Ранее социологи опубликовали результаты опроса, проведенного с 31 марта по 3 апреля. В них говорилось, что узнаваемость политика достигла исторического максимума в 55% (47% в феврале). Среди людей, знающих, кто такой Навальный, 18% могли бы проголосовать за него на выборах президента России (4% – «определенно да», 14% –«возможно, да»).
Как пояснили в «Левада-центре», среди всех участников опроса 10% отдали бы свой голос за Навального на выборах главы государства. Месяцем ранее этот показатель составлял 5%, передает Republic.
Антикоррупционные митинги поддержали 38% опрошенных, столько же респондентов видели фильм Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева.
«Как ни странно, поддержка самого Навального оказывается в числе наименее значимых причин, по которым люди вышли на улицы. С одной стороны, это говорит о признании самодостаточности заявленной темы протеста, а с другой – политик воспринимается в роли модератора дискуссии с властью: он не производит повестку сам, а лишь выражает существующие проблемы понятным окружающим языком, – рассказал социолог «Левада-центра» Степан Гончаров.
5 апреля пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала, что политику удалось набрать 300 тысяч «будущих голосов» – именно столько подписей нужно собрать, чтобы принять участие в выборах.
Алексей Навальный в декабре 2016 года сообщил о желании участвовать в президентских выборах в 2018 году. В этот же день политик опубликовал свою предвыборную программу. Ее основными пунктами стали полное освобождение от налогов индивидуальных предпринимателей с небольшим доходом, повышение минимального размера зарплаты до 25 тысяч рублей, увеличение расходов государства на медицину и расширение прав органов местного самоуправления.
Кроме того, Навальный выступил за сближение с благополучными странами Европы и призвал ввести визовый режим со странами Средней Азии и Закавказья.
Политик открыл свои предвыборные штабы в 12 российских городах. После московского митинга «Он нам не Димон» его задержали и арестовали на 15 суток, сейчас Навальный находится в спецприемнике.
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