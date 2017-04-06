В Ереване пройдет «Тотальный диктант» по русскому языку
6 апреля 2017 - 17:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Международная образовательная акция «Тотальный диктант» в третий раз пройдет в Ереване, сообщила пресс-секретарь Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Ереване Лиана Азоян.
Координатором Тотального диктанта в Армении является Российский центр науки и культуры в Ереване.
«С каждым годом количество желающих принять участие в акции увеличивается. В 2017 году в Ереване Тотальный диктант пройдет на трех площадках: в Российско-Армянском (Славянском) университете, в Ереванском филиале Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова и в основной школе № 132 имени адмирала Исакова города Еревана», — сообщила Азоян.
По ее словам, цель акции — дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.
Тотальный диктант — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб» в начале 2000-х годов. Организатор акции — фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант», передает Sputnik-Армения.
Предполагается, что в 2017 году Тотальный диктант пройдет в нескольких сотнях городов России и за ее пределами, а текст, специально подготовленный для диктанта современным известным российским писателем Леонидом Юзефовичем, напишут более 200 тысяч человек.
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