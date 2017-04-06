Дамаск: Террористы ввозят химоружие в Сирию с территории Турции

PanARMENIAN.Net - Террористические группировки получают химические вещества из Турции. Об этом заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем на пресс-конференции в Дамаске.

По его словам, «руководство Сирии проинформировало ООН о химических веществах, которые были ввезены с территории Турции террористам и конкретно на восток Алеппо». Министр добавил, что экстремисты складируют химические вещества в городах и населенных пунктах, передает РИА Новости.

Муаллем заверил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не будут применять химическое оружие «даже против террористов, которые убивают мирных жителей».

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила 4 апреля о 80 жертвах атаки с применением химоружия в Хан-Шейхуне провинции Идлиб и 200 раненых. Оппозиционеры обвинили в этом правительственные войска Сирии, командование армии отвергло их и возложило ответственность на боевиков и их покровителей. Министр иностранных дел Сирии назвал обвинения Дамаска в химатаках частью антисирийской кампании.