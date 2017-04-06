Дамаск: Террористы ввозят химоружие в Сирию с территории Турции
6 апреля 2017 - 17:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Террористические группировки получают химические вещества из Турции. Об этом заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем на пресс-конференции в Дамаске.
По его словам, «руководство Сирии проинформировало ООН о химических веществах, которые были ввезены с территории Турции террористам и конкретно на восток Алеппо». Министр добавил, что экстремисты складируют химические вещества в городах и населенных пунктах, передает РИА Новости.
Муаллем заверил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не будут применять химическое оружие «даже против террористов, которые убивают мирных жителей».
Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила 4 апреля о 80 жертвах атаки с применением химоружия в Хан-Шейхуне провинции Идлиб и 200 раненых. Оппозиционеры обвинили в этом правительственные войска Сирии, командование армии отвергло их и возложило ответственность на боевиков и их покровителей. Министр иностранных дел Сирии назвал обвинения Дамаска в химатаках частью антисирийской кампании.
Самое значимое
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
«Манчестер Юнайтед» купит футболиста сборной Хорватии за €60 млн Руководство «красных дьяволов» готово потратить 60 миллионов евро на 28-летнего хавбека. Помимо «Манчестер Юнайтед», в услугах Перишича заинтересован лондонский «Челси»
Террористы ИГ сбили иракский вертолет на западе Мосула Два члена военного экипажа погибли.
Мхитарян пообещал забить больше голов в новом сезоне в МЮ «Мне все еще есть над чем поработать, чтобы стать лучше. Я очень хорошо знаю себя и я уверен, что смогу играть лучше, и я буду играть лучше, потому что я уверен в себе»,- отметил 28-летний футболист
Норвегия к 2023 году хочет построить первый в мире тоннель для кораблей Проект официально включен в программу развития национальной транспортной системы на 2018–2029 годы, говорится в сообщении норвежского берегового управления.