Норвегия к 2023 году хочет построить первый в мире тоннель для кораблей

PanARMENIAN.Net - В Норвегии построят первый в мире судоходный тоннель Stad Ship Tunnel. Проект официально включен в программу развития национальной транспортной системы на 2018–2029 годы, говорится в сообщении норвежского берегового управления.

Тоннель длиной 1.7 километра будет построен на западном побережье страны на полуострове Стад. Высота тоннеля составит 49 метров, ширина – 36 метров. Он пройдет от Молдефьорда до городе Селье, передает Republic.ru.

Общие затраты на стройку оцениваются примерно в 2,7 млрд норвежских крон ($314 млн), работы займут 3–4 года.

Сооружение тоннеля начнется не ранее 2019 года; строителям предстоит взорвать и переместить около 8 млн тонн горной породы.