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Мхитарян пообещал забить больше голов в новом сезоне в МЮ

Мхитарян пообещал забить больше голов в новом сезоне в МЮ
6 апреля 2017 - 18:15 AMT

PanARMENIAN.Net - Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Армении Генрих Мхитарян пообещал забить больше голов и сдекать больше голевых передач во время своего второго сезона в составе МЮ.

«Мне все еще есть над чем поработать, чтобы стать лучше. Я очень хорошо знаю себя и я уверен, что смогу играть лучше и я буду играть лучше, потому что я уверен в себе. Внутри себя я понимаю, что могу больше»,- отметил 28-летний футболист, передает Manchester Evening News.

До декабря 2016 года Мхитарян лишь раз выходил в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» в премьер-лиге. Мхитарян забил 7 голов и сделал 5 голевых передач во время первого сезона в МЮ под руководством главного тренера Жозе Моуринью.

Ссылки по теме:
The manchester Evening News. Manchester United player Henrikh Mkhitaryan makes promise to fans
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