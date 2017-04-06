Мхитарян пообещал забить больше голов в новом сезоне в МЮ

PanARMENIAN.Net - Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Армении Генрих Мхитарян пообещал забить больше голов и сдекать больше голевых передач во время своего второго сезона в составе МЮ.

«Мне все еще есть над чем поработать, чтобы стать лучше. Я очень хорошо знаю себя и я уверен, что смогу играть лучше и я буду играть лучше, потому что я уверен в себе. Внутри себя я понимаю, что могу больше»,- отметил 28-летний футболист, передает Manchester Evening News.

До декабря 2016 года Мхитарян лишь раз выходил в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» в премьер-лиге. Мхитарян забил 7 голов и сделал 5 голевых передач во время первого сезона в МЮ под руководством главного тренера Жозе Моуринью.