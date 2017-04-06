Мхитарян пообещал забить больше голов в новом сезоне в МЮ
6 апреля 2017 - 18:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Армении Генрих Мхитарян пообещал забить больше голов и сдекать больше голевых передач во время своего второго сезона в составе МЮ.
«Мне все еще есть над чем поработать, чтобы стать лучше. Я очень хорошо знаю себя и я уверен, что смогу играть лучше и я буду играть лучше, потому что я уверен в себе. Внутри себя я понимаю, что могу больше»,- отметил 28-летний футболист, передает Manchester Evening News.
До декабря 2016 года Мхитарян лишь раз выходил в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» в премьер-лиге. Мхитарян забил 7 голов и сделал 5 голевых передач во время первого сезона в МЮ под руководством главного тренера Жозе Моуринью.
Самое значимое
Армянская спортсменка взяла верх над соперницами из Австралии, США, Египта и Швейцарии и войдя в восьмерку сильнейших. В 1/4 финала Эмма Погосова уступила Кэтрин Никсон из США.
Нападающий сборной Армении Геворк Казарян, травмированный во время мачта с Казахстаном, которому вскоре будет сделана операция на мениске, более 6 месяцев не сможет выйти на поле.
«Я увидел Мхитаряна впервые во время тренировки перед началом сезона и сразу же подумал, что он станет прекрасным игроком»,- сказал Каррик
Ранее 25 марта он завоевал серебряную медаль в опорном прыжке. Давтян взошел на пьедестал почета также 24 марта, удостоившись бронзовой медали в упражнении махи на коне
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Кандидаты в президенты Франции выступили за постепенную декриминализацию марихуаны Согласно действующему законодательству, вступившему в силу в 1970 году, за прием незаконных препаратов грозит до года тюрьмы или же штраф в размере 3.75 тысячи евро
Меркель раскртириковала СБ ООН за отсутствие резолюции по предполагаемой химатаке в Сирии Канцлер Германии Ангела Меркель назвала скандалом тот факт, что Совет Безопасности ООН до сих пор не принял резолюцию по предполагаемой химатаке в Сирии.
«Исламское государство» взяло на себя ответственность за убийство полицейских в Астрахани Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за убийство двух полицейских в Астрахани.
Террористы ИГ сбили иракский вертолет на западе Мосула Два члена военного экипажа погибли.