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Террористы ИГ сбили иракский вертолет на западе Мосула

Террористы ИГ сбили иракский вертолет на западе Мосула
6 апреля 2017 - 18:18 AMT

PanARMENIAN.Net - Члены террористической группироки «Исламское государство» (ИГ) сбили иракский вертолет под Мосулом, передает Tvrain.ru со ссылкой Reuters.

Два члена военного экипажа погибли.

По информации иракских военных, вертолет поддерживал федеральные силы, сражающиеся против террористов ИГ на западе Мосула.

С октября 2016 года, начала американской военной операции на севере Ирака, это первый сбитый террористами под Мосулом, отмечает Reuters.

Мосул остался последним крупным городом в Ираке, который занимают террористы. Город был захвачен около трех лет назад.

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Tvrain.ru: Террористы ИГ сбили иракский вертолет под Мосулом
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