«Манчестер Юнайтед» купит футболиста сборной Хорватии за €60 млн
6 апреля 2017 - 18:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Английский «Манчестер Юнайтед» решил приобрести полузащитника миланского «Интера» и сборной Хорватии по футболу Ивана Перишича.
Руководство «красных дьяволов» готово потратить 60 миллионов евро на 28-летнего хавбека. Помимо «Манчестер Юнайтед», в услугах Перишича заинтересован лондонский «Челси», пишет Lenta.ru со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport.
Контракт Перишича с «Интером» истекает 30 июня 2020 года, а актуальная трансферная стоимость игрока, по версии немецкого портала transfermarkt.de, составляет 25 миллионов евро.
В текущем сезоне полузащитник провел 34 матча во всех турнирах в составе «Интера», в которых забил девять мячей и сделал пять голевых передач. В активе Перишича также 16 голов в 53 встречах в майке национальной сборной Хорватии.
Самое значимое
Армянская спортсменка взяла верх над соперницами из Австралии, США, Египта и Швейцарии и войдя в восьмерку сильнейших. В 1/4 финала Эмма Погосова уступила Кэтрин Никсон из США.
Нападающий сборной Армении Геворк Казарян, травмированный во время мачта с Казахстаном, которому вскоре будет сделана операция на мениске, более 6 месяцев не сможет выйти на поле.
«Я увидел Мхитаряна впервые во время тренировки перед началом сезона и сразу же подумал, что он станет прекрасным игроком»,- сказал Каррик
Ранее 25 марта он завоевал серебряную медаль в опорном прыжке. Давтян взошел на пьедестал почета также 24 марта, удостоившись бронзовой медали в упражнении махи на коне
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Кандидаты в президенты Франции выступили за постепенную декриминализацию марихуаны Согласно действующему законодательству, вступившему в силу в 1970 году, за прием незаконных препаратов грозит до года тюрьмы или же штраф в размере 3.75 тысячи евро
Меркель раскртириковала СБ ООН за отсутствие резолюции по предполагаемой химатаке в Сирии Канцлер Германии Ангела Меркель назвала скандалом тот факт, что Совет Безопасности ООН до сих пор не принял резолюцию по предполагаемой химатаке в Сирии.
«Исламское государство» взяло на себя ответственность за убийство полицейских в Астрахани Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за убийство двух полицейских в Астрахани.
Террористы ИГ сбили иракский вертолет на западе Мосула Два члена военного экипажа погибли.