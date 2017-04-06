«Исламское государство» взяло на себя ответственность за убийство полицейских в Астрахани

PanARMENIAN.Net - Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за убийство двух полицейских в Астрахани, сообщает Meduza со ссылкой на SITE, которая мониторит медийные ресурсы террористов.

Двое инспекторов ДПС были убиты в ночь на 4 апреля на окраине Астрахани, куда приехали оформлять ДТП. Преступники забрали у них табельное оружие.

6 апреля стало известно, что четверых участников нападения убили в ходе спецоперации. В перестрелке пострадали трое сотрудников Росгвардии.