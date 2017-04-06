Меркель раскртириковала СБ ООН за отсутствие резолюции по предполагаемой химатаке в Сирии

PanARMENIAN.Net - Канцлер Германии Ангела Меркель назвала скандалом тот факт, что Совет Безопасности ООН до сих пор не принял резолюцию по предполагаемой химатаке в Сирии. Об этом она заявила на пресс-конференции в городе Бад-Мускау после встречи с премьер-министрами восточногерманских земель ФРГ.

«Это была варварская атака, которую нужно расследовать», - сказала она, добавив, что «применение химического оружия является военным преступлением».

Меркель утверждала, что есть свидетельства того, что атака была совершена сирийскими правительственными силами.

«Скандал, что до сих пор нет резолюции Совета Безопасности ООН», - подчеркнула канцлер.

Она отметила, что «те, кто выступает против нее, должны понимать, что также несут ответственность» за случившееся, передает ТАСС.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» (The Syrian Observatory for Human Rights) сообщило, что в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб в результате удара сирийских или российских самолетов погибли 58 человек, в том числе 11 детей. Агентство утверждало, что удар могли нанести правительственные силы Сирии, применившие «токсичный газ». Всемирная организация здравоохранения в свою очередь, ссылаясь на партнерские организации, работающие в Идлибе, указала, что в результате атаки «умерло по меньшей мере 70 человек и еще сотни пострадали». Российские и сирийские военные отвергли свою причастность к произошедшему. Позднее Минобороны РФ сообщило, что днем 4 апреля удар по восточным окраинам Хан-Шейхуна нанесла сирийская авиация. По российским данным, в результате были разбомблены цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо.