Мэр Еревана возглавит пропорциональный список РПА на выборах в Совет старейшин столицы

PanARMENIAN.Net - На выборах в Совет старейшин Еревана пропорциональный список правящей Республиканско партии Армении (РПА) возглавит мэр Еревана Тарон Маргарян. Об этом заявил после заседания РПА спикер партии Эдуард Шармазанов.

По его словам, вторым в списке будет международный гроссмейстер Смбат Лпутян, третьим – Осик Мусаелян.

«Мы считаем, что за этих годы во главе с мэром Тароном Маргаряном в Ереване произошли очень серьезные реформы, и партия полна надежды, что в случае успеха Совет старейшин Еревана, во главе с мэром Тароном Маргаряном, продолжит те реформы, которые предприняла несколько лет назад»,- отметил Шармазанов.

По его словам, в список включены больше сотни людей, новые люди будут в особенности из сферы спорта и культуры и науки.

Выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 14 мая. Партии или блоки партий могут представить в ЦИК РА документы для регистрации с 30 марта по 9 апреля. Регистрация продлится с 9 по 14 апреля. Агиткампания к выборам в Совет старейшин Еревана пройдет с 21 апреля по 12 мая 2017 года.