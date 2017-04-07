Мэр Еревана возглавит пропорциональный список РПА на выборах в Совет старейшин столицы
7 апреля 2017 - 11:46 AMT
PanARMENIAN.Net - На выборах в Совет старейшин Еревана пропорциональный список правящей Республиканско партии Армении (РПА) возглавит мэр Еревана Тарон Маргарян. Об этом заявил после заседания РПА спикер партии Эдуард Шармазанов.
По его словам, вторым в списке будет международный гроссмейстер Смбат Лпутян, третьим – Осик Мусаелян.
«Мы считаем, что за этих годы во главе с мэром Тароном Маргаряном в Ереване произошли очень серьезные реформы, и партия полна надежды, что в случае успеха Совет старейшин Еревана, во главе с мэром Тароном Маргаряном, продолжит те реформы, которые предприняла несколько лет назад»,- отметил Шармазанов.
По его словам, в список включены больше сотни людей, новые люди будут в особенности из сферы спорта и культуры и науки.
Выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 14 мая. Партии или блоки партий могут представить в ЦИК РА документы для регистрации с 30 марта по 9 апреля. Регистрация продлится с 9 по 14 апреля. Агиткампания к выборам в Совет старейшин Еревана пройдет с 21 апреля по 12 мая 2017 года.
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