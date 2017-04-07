США нанесли удар по базе сирийских правительственных войск

PanARMENIAN.Net - США нанесли удар крылатыми ракетами по базе правительственных войск Сирии, передает РИА Новости.

США запустили более 59 ракет «Томагавк» с кораблей в Средиземном море. Удар был нанесен по базе в районе Хомса, откуда, по мнению США, могли быть организованы атаки с использованием химоружия. Между тем губернатор Хомса Талял Барази заявил, что сирийская армия использовала эту базу для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ).

Отмечается, что атаку осуществили между 20 и 21 часами по восточноамериканскому времени, что соответствует 3-4 часам утра по Москве. Сирийское государственное телевидение назвало ракетный удар вооруженных сил США по правительственной базе актом агрессии.

Президент США Дональд Трамп сделал заявление в связи с ракетным ударом по сирийской базе. Трамп заявил, что атака отражает «жизненно важные интересы национальной безопасности» Соединённых Штатов, сообщает Associated Press.

Он также призвал все «цивилизованные нации» присоединиться к США в «стремлении положить конец кровопролитию и, в частности, кровопролитию в Сирии».

В свою очередь, Тайип Эрдоган заявил, что Анкара окажет поддержку возможной военной операции США в Сирии.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что президент США Дональд Трамп заявил членам конгресса, что рассматривает военные меры против Сирии после химатаки в Идлибе.

«Пусть слова Трампа о вмешательстве в Сирии не останутся словами. Мы готовы поддержать операцию США, если до нее дойдет дело», — заявил Эрдоган.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила ранее о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил 6 апреля министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Как ранее сообщили в постпредстве РФ при ООН, Россия представила в Совет Безопасности ООН проект резолюции по расследованию сообщений о химической атаке в сирийском Идлибе, начались консультации.