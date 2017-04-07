ВС Азербайджана произвели более 400 выстрелов в направлении армянских позиций НКР
7 апреля 2017 - 10:27 AMT
PanARMENIAN.Net - В ночь с 6 на 7 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня свыше 25 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)).
За указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций около 400 выстрелов.
В северо-восточном направлении линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также 60 мм миномет (4 снаряда).
Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают осуществлять полноценный контроль на передовой, при необходимости прибегая также к ответным действиям.
Вооруженные силы Азербайджана в ночь с 5 на 6 апреля нарушили режим перемирия на линии соприкосновения с ВС Нагорного Карабаха около 30 раз. Азербайджан в направлении армянских позиций произведено более 300 выстрелов.
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