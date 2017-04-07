Тяжелоатлет Андраник Карапетян после травмы занял 5 место на ЧЕ

PanARMENIAN.Net - В хорватском городе Сплит на продолжающемся чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории 85 кг в группе «В» выступил Андраник Карапетян, который впервые вышел на помост после лечения тяжелой травмы, полученной на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Армянский тяжелоатлет с результатом 325 (160+165) кг в двоеборье занял 5-е место в группе «В». Это выступление стало дебютом для Андраника Карапетяна в весовой категории 85 кг, сообщает НОК РА.

Ранее сообщалось, что в женском первенстве в весовой категории 75 кг Сона Погосянзафиксировала результат 227 (101+126) кг и завоевала бронзовую медаль.