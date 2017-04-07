Тяжелоатлет Андраник Карапетян после травмы занял 5 место на ЧЕ
7 апреля 2017 - 12:32 AMT
PanARMENIAN.Net - В хорватском городе Сплит на продолжающемся чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории 85 кг в группе «В» выступил Андраник Карапетян, который впервые вышел на помост после лечения тяжелой травмы, полученной на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Армянский тяжелоатлет с результатом 325 (160+165) кг в двоеборье занял 5-е место в группе «В». Это выступление стало дебютом для Андраника Карапетяна в весовой категории 85 кг, сообщает НОК РА.
Ранее сообщалось, что в женском первенстве в весовой категории 75 кг Сона Погосянзафиксировала результат 227 (101+126) кг и завоевала бронзовую медаль.
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Армянская спортсменка взяла верх над соперницами из Австралии, США, Египта и Швейцарии и войдя в восьмерку сильнейших. В 1/4 финала Эмма Погосова уступила Кэтрин Никсон из США.
Нападающий сборной Армении Геворк Казарян, травмированный во время мачта с Казахстаном, которому вскоре будет сделана операция на мениске, более 6 месяцев не сможет выйти на поле.
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