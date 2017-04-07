Джордж Клуни присутствовал на лондонском показе фильма «Обещание» о Геноциде армян

PanARMENIAN.Net - Знаменитый голливудский актер Джордж Клуни, ранее неоднократно выступающий за признание Геноцида армян, присутствовал на премьере голливудского фильма «Обещание» (The Promise).

Актер появился на показе картины в Лондоне вместе со своей супругой правозащитницей Амаль Клуни. Об этом сообщил известный американский вокалист, звезда альт- и хард-рока Крис Корнелл, написавший и исполнивший саундтрек к голливудскому фильму «Обещание». Он разместил в своем аккаунте Twitter фотографию с актером с показа.

Ранее фильм «Обещание» поддержали такие знаменитости как Элтон Джон, Леонардо ди Каприо, Сильвестр Сталлоне.

Ранее стало известно, что «Обещание» выйдет на большие экраны в Армении и в России с 27 апреля. Мировая премьера картины, рассказывающей про события 1915 года , состоится в Лос-Анджелесе 21 апреля. Фильм «Обещание» создан при финансовой поддержке американского миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна.

Сюжет картины построен вокруг любовного треугольника. Действие разворачивается в годы Геноцида армян в Османской империи. В главных ролях играют звезды мирового кино – Кристиан Бэйл, Оскар Айзек и Шарлотта Ле Бон. В картине также снялись французская звезда Жан Рено, а также Джеймс Кромвель и Анжела Сарафян. Премьера фильма состоялась 11 сентября 2016 года на Международном кинофестивале в Торонто. Писатель и режиссер Терри Джордж ранее получил известность благодаря снятому им в 2004 году фильму «Отель Руанда», рассказывающем о геноциде народа тутси в Руанде, за который он и получил «Оскар».