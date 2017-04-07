Путин назвал ракетные удары США по Сирии агрессией
7 апреля 2017 - 11:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По его словам, «сирийская армия не располагает запасами химического оружия». «Факт уничтожения всех запасов химического оружия у Вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО — специализированным подразделением ООН», — напомнил он, передает РИА Новости.
«При этом, по мнению Путина, полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами лишь существенно усугубляет ситуацию», — подчеркнул Песков.
Кроме того, глава государства видит в ударах по Сирии со стороны США попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.
В ночь на 7 апреля, по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. По неподтвержденным данным, погибли четверо сирийских военнослужащих.
До этого Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти отвергают эти обвинения.
Самое значимое
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Первое англоязычное издание «Преступления и наказания» ушло с молотка за $17 000 Женщина рассказала, что сначала «даже не заглянула в коробку, не было времени». По ее словам, книги были совершенно обыкновенными, и она не ожидала, что среди них окажется что-то редкое
В Армении стартовали учения с российскими гранатометчиками Учения с более 200-ми военнослужащими по уничтожению бронетехники и живой силы условного противника проводятся в рамках подготовки к сдаче итоговой контрольной проверки.
Джордж Клуни присутствовал на лондонском показе фильма «Обещание» о Геноциде армян Знаменитый голливудский актер Джордж Клуни, ранее неоднократно выступающий за признание Геноцида армян, присутствовал на премьере голливудского фильма «Обещание» (The Promise).
Тяжелоатлет Андраник Карапетян после травмы занял 5 место на ЧЕ В хорватском городе Сплит на продолжающемся чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории 85 кг в группе «В» выступил Андраник Карапетян, который впервые вышел на помост после лечения тяжелой травмы, полученной на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.