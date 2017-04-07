Баскские сепаратисты 8 апреля полностью завершат разоружение
7 апреля 2017 - 12:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Сепаратисты из баскской подпольной группировки ETA подтвердили свое обещание полностью завершить разоружение 8 апреля. В письме, датированном 7 апреля, сепаратисты сообщают, что главным пунктом предстоящего разоружения станет город Байон во французской части Страны басков.
Ожидается, что по случаю этого события в Байоне 8 апреля соберутся тысячи людей, пишет Deutsche Welle.
В своем послании представители ETA, однако, предупредили, что «враги мира» еще могут сорвать этот процесс. О планах ETA завершить разоружение 8 апреля стало известно из источников, близких к группировке, еще в марте. В своем письме ETA, которую Евросоюз по-прежнему считает террористической группировкой, называет себя «разоружившейся организацией», которая передала «все свои вооружения (оружие и взрывчатку) представителям баскского гражданского общества».
ETA объявила о прекращении вооруженной борьбы еще в 2011 году. Группировка была создана в 1959 году во времена диктатуры Франко националистически настроенными баскскими студентами, выступавшими за создание независимого баскского государства на территории Северной Испании и юго-западной части Франции.
На ETA возлагают ответственность за гибель более 820 человек. Ее последней мишенью стал полицейский, который был убит во Франции в 2010 году. За последние годы было задержано большое число руководителей ETA.
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