ЮНИСЕФ: Около 30 детей погибли в результате химатаки в Сирии

PanARMENIAN.Net - В результате химической атаки в сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 27 детей. Такие данные сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

По его данным, всего от отравления пострадали 546 человек, среди которых также есть дети. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, число жертв может увеличиться, считают в фонде, пишет Deutsche Welle.

Региональный директор ЮНИСЕФ Герт Каппеларер призвал все стороны сирийского конфликта и тех, кто может оказать на них влияние, сделать все возможное для того, чтобы не допускать таких чудовищных трагедий, говорится на сайте фонда.

В результате предполагаемой химической атаки 4 апреля погибли более 70 человек. ООН объявила о намерении расследовать причину гибели людей.