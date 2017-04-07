В Армении стартовали учения с российскими гранатометчиками
7 апреля 2017 - 12:45 AMT
PanARMENIAN.Net - На российской военной базе Южного военного округа в Армении начались полевые тактические учения гранатометчиков ручных и автоматических гранатометов. Учения с более 200-ми военнослужащими по уничтожению бронетехники и живой силы условного противника проводятся в рамках подготовки к сдаче итоговой контрольной проверки.
Подготовка со стрелками-гранатометчиками РПГ-7 и расчетами автоматических гранатометов АГС-17 на высоте над уровнем моря более 2 тыс. метров на полигоне «Алагяз» проводилась в течение месяца. Военнослужащие научились вести разведку, определять типы целей и вести стрельбу из различных положений из-за укрытий.
В ходе трехдневных учений на не знакомой местности гранатометчики с использованием естественных предметов и штатных средств маскировки будут вести огонь по уничтожению бронетехники условного противника на дальностях от 150 до 500 м гранатами повышенной бронепробиваемости ПГ-7ВЛ. Из автоматических гранатометов с использованием гранат со взрывателем мгновенного действия ВОГ-17 расчеты будут уничтожать живую силу и военную технику условного противника на дальности до 2 тыс. метров до полного поражения целей.
Особенностью проводимых учений является проведение тактической и огневой подготовки военнослужащих в условиях высокогорья с применением поправок на порывистый ветер и высоту, а также выполнение более 50 процентов боевых задач в темное время суток. При этом будет израсходовано более 3 тыс. боеприпасов и выстрелов, сообщает пресс-служба ЮВО.
Завершатся учения гранатометчиков сдачей нормативов по огневой и тактико-специальной подготовке, а также проведением контрольных стрельб в дневное и ночное время суток в ходе итоговой проверки за зимний период обучения.
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