Первое англоязычное издание «Преступления и наказания» ушло с молотка за $17 000

PanARMENIAN.Net - Англичанка приобрела в магазине в графстве Ланкашир коробку с книгами, среди которых оказалось первое англоязычное издание «Преступления и наказания» русского писателя Федора Достоевского. Она выставила роман на аукцион, где его купили почти за 17 тысяч долларов.

Женщина рассказала, что сначала «даже не заглянула в коробку, не было времени». По ее словам, книги были совершенно обыкновенными, и она не ожидала, что среди них окажется что-то редкое. Обнаружив довольно старое издание романа русского писателя, женщина обратилась к аукционисту Крису Олбери за консультацией, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

«Я чуть со стула не свалился, когда мне переслали снимок книги», — отметил Олбери. По его словам, ему удалось обнаружить лишь 10 копий этого издания в библиотеках по всему миру.

В итоге роман был выставлен на аукцион. Покупатель из Лондона заплатил за него 13.4 тысячи фунтов стерлингов (16.8 тысячи долларов). При этом за коробку книг, среди которых оказался старинный роман, англичанка отдала всего 14 фунтов стерлингов (17.5 доллара).

Роман «Преступление и наказание» был впервые опубликован в 1866 году. В 1880-х годах произведение перевели на 10 европейских языков, в том числе французский, немецкий, шведский и английский.