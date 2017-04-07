Первое англоязычное издание «Преступления и наказания» ушло с молотка за $17 000
7 апреля 2017 - 12:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Англичанка приобрела в магазине в графстве Ланкашир коробку с книгами, среди которых оказалось первое англоязычное издание «Преступления и наказания» русского писателя Федора Достоевского. Она выставила роман на аукцион, где его купили почти за 17 тысяч долларов.
Женщина рассказала, что сначала «даже не заглянула в коробку, не было времени». По ее словам, книги были совершенно обыкновенными, и она не ожидала, что среди них окажется что-то редкое. Обнаружив довольно старое издание романа русского писателя, женщина обратилась к аукционисту Крису Олбери за консультацией, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.
«Я чуть со стула не свалился, когда мне переслали снимок книги», — отметил Олбери. По его словам, ему удалось обнаружить лишь 10 копий этого издания в библиотеках по всему миру.
В итоге роман был выставлен на аукцион. Покупатель из Лондона заплатил за него 13.4 тысячи фунтов стерлингов (16.8 тысячи долларов). При этом за коробку книг, среди которых оказался старинный роман, англичанка отдала всего 14 фунтов стерлингов (17.5 доллара).
Роман «Преступление и наказание» был впервые опубликован в 1866 году. В 1880-х годах произведение перевели на 10 европейских языков, в том числе французский, немецкий, шведский и английский.
Самое значимое
«Это тема, которой я был увлечен в течение десятилетий, и много лет потребовалось для того, чтобы хватило смелости наконец довести ее до экрана, чтобы ее увидели все. Это - истина и невероятно важная историческая драма», - написал актер.
Всемирно известный армянский пианист, джазмен и композитор Тигран Амасян презентовал свой новый музыкальный альбом.
Певец выступил с песней The Rains Of Castamere – вымышленной балладой Вестероса, в то время как над его головой проигрывались сцены с участием Ланистеров
17 марта в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге пройдет музыкально-литературный вечер «Люблю тебя - Армения».
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Армении стартовали учения с российскими гранатометчиками Учения с более 200-ми военнослужащими по уничтожению бронетехники и живой силы условного противника проводятся в рамках подготовки к сдаче итоговой контрольной проверки.
ЮНИСЕФ: Около 30 детей погибли в результате химатаки в Сирии По его данным, всего от отравления пострадали 546 человек, среди которых также есть дети. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, число жертв может увеличиться, считают в фонде
Итальянский суд приостановил строительство азербайджанского газопровода Решение суда блокирует все предварительные работы по строительству газопровода в Мелендуньо, как минимум, до 19 апреля, когда этот вопрос будет повторно рассмотрен в суде
Баскские сепаратисты 8 апреля полностью завершат разоружение В письме, датированном 7 апреля, сепаратисты сообщают, что главным пунктом предстоящего разоружения станет город Байон во французской части Страны басков