Google запустила сервис по проверке достоверности новостей СМИ

PanARMENIAN.Net - Американская компания Google запустила функцию «Проверка фактов», которая позволит пользователям проверить достоверность сведений, распространяемых СМИ.

Отмечается, что новая опция, подобная той, которая уже существует в социальной сети Facebook, позволит читателям критически оценивать информацию и не доверять «ложным новостям», передает ТАСС.

Отныне Google намерена сопровождать новости, найденные пользователями в различных СМИ, а также заявления официальных лиц надписями «правда», «неправда» или даже «полуправда».

Такая маркировка появится в случае, если эти сведения уже были проверены на соответствие действительности другими ресурсами, в частности сайтами PolitiFact и Snopes. В роли проверяющих могут выступать и другие сервисы, например такие газеты, как The New York Times или The Washington Post.

«Эта проверка фактов осуществляется не самой Google, - сообщил агентству представитель интернет-гиганта. - И хотя могут быть сделаны разные выводы (в результате проверки тех или иных сведений разными ресурсами), мы думаем, что людям все равно полезно понимать степень консенсуса по конкретным утверждениям и иметь информацию о том, какие из источников с этим согласны».