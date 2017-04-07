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Четверо военных сирийской армии погибли и двое пропали без вести в результате удара по авиабазе

Четверо военных сирийской армии погибли и двое пропали без вести в результате удара по авиабазе
7 апреля 2017 - 14:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Жертвами американского ракетного удара по авиабазе в Сирии стало четверо сирийских военнослужащих, есть раненые и пропавшие без вести. Об этом заявил на брифинге в Москве официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«По информации командования сирийской авиабазы, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, а также четверо погибли и шестеро получили ожоговые ранения в ходе тушения пожаров», - сказал он, передает ТАСС.

В то же время согласно заявлению командования Вооруженными силами Сирии, которое ранее привело агентство SANA, в результате ракетного удара погибли шесть человек.

6 апреля Вооруженные силы США по приказу президента Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Ракетный удар был ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Руководство США считает, что с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака.

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ТАСС: Четверо сирийских военных погибли и двое пропали без вести в результате удара по авиабазе
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