СМИ: Клинтон больше не хочет участвовать в выборах
7 апреля 2017 - 15:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон дала понять, что больше не намерена претендовать на выборные должности.
Ранее СМИ сообщали, что Клинтон рассматривает возможность избираться на пост мэра Нью-Йорка.
«Я хочу заняться чем-то интересным. Я не думаю, что это подразумевает участие в новых выборах», — заявила она, передает РИА Новости со ссылкой на CNN.
Хиллари Клинтон 8 ноября 2016 года проиграла президентские выборы республиканцу Дональду Трампу.
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