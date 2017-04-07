СМИ: Клинтон больше не хочет участвовать в выборах

PanARMENIAN.Net - Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон дала понять, что больше не намерена претендовать на выборные должности.

Ранее СМИ сообщали, что Клинтон рассматривает возможность избираться на пост мэра Нью-Йорка.

«Я хочу заняться чем-то интересным. Я не думаю, что это подразумевает участие в новых выборах», — заявила она, передает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Хиллари Клинтон 8 ноября 2016 года проиграла президентские выборы республиканцу Дональду Трампу.