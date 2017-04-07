Стартап E-Volo начнет испытания летающих такси в 2018 году
7 апреля 2017 - 15:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Немецкие инженеры из стартапа E-Volo, сообщают, что уже закончили разработку своего мультикоптера Volocopter 2X, рассчитанного на двух человек. Аппарат создан для небольших перелетов на короткие расстояния, поэтому теоретически его можно будет использовать в городах, где водители обычных авто постоянно стоят в пробках.
Испытания немецкого мультикоптера запланированы на 2018 год. Все девять батарей устройства полностью заряжаются за два часа, а в режиме быстрой зарядки всего за сорок минут. При этом аккумуляторов коптера хватает примерно на полчаса полета. За это время он может преодолеть до тридцати километров на скорости в 70 километров в час. Максимальная скорость Volocopter 2X составляет 100 километров в час, пишет Hi-News.ru.
Разработчики уверяют, что летающее «такси» оснащено восемнадцатью пропеллерами, а еще умеет вертикально взлетать и садиться, поэтому использовать его можно где угодно, специальных посадочных площадок ему не требуется. Тем не менее, размах пропеллеров довольно большой, поэтому для посадки такому аппарату потребуется внушительных размеров лужайка.
Управление Волокоптером осуществляется из кабины с помощью джойстика, расположенного на панели управления. Имеется и возможность дистанционного управления, но, согласно правилам, в кабине при этом все равно должен находиться пилот. Управлять им сможет любой человек, обладающий спортивной летной лицензией.
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