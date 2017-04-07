Кремль был проинформирован о предстоящих ударах США по Сирии

PanARMENIAN.Net - Американские военные уведомили Россию о готовящемся ракетном ударе по авиабазе сирийских военно-воздушных сил «Шайрат». Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, предупреждение было передано по существующим каналам обмена информации, самому Владимиру Путину «никто не звонил».

При этом пресс-секретарь президента оставил «без комментариев» вопрос о том, что Россия специально не стала перехватывать ракеты США.

В ночь на 7 апреля американские военные по приказу президента Дональда Трампа нанесли удар по авиабазе в районе Хомса, контролируемой правительственными войсками Сирии. По военному объекту ударили порядка 50 ракет «Томагавк». Предполагается, что с этой авиабазы сирийская авиация нанесла удар по городу Хан-Шейхун в провинции Идлиб, применив химическое оружие.

При этом представитель Минобороны США Джефф Дэвис заявил, что США предупредили российских коллег о предстоящем ударе по авиабазе.

Президент России Владимир Путин назвал удары США нарушением норм международного права. После этого Россия приостановила действие меморандума о предотвращении авиаинцидентов в Сирии. Кроме того, Россия потребовала созвать заседание СБ ООН.

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