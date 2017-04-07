Оппозиционный депутат Никол Пашинян выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Еревана

PanARMENIAN.Net - Один из лидеров блока «ЕЛК», оппозиционный депутат Никол Пашинян объявил о своем выдвижении на пост мэра Еревана. Об этом депутат написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Примерно через месяц пройдут выборы мэра Еревана. Имею честь сообщить, что на этих выборах я возглавлю список блока «ЕЛК» («Выход»), то есть выдвигаю свою кандидатуру на пост мэра столицы», – написал на своей странице в соцсети Facebook член данного политического блока, член правления партии «Гражданский договор» Никол Пашинян.

Выборы в Совет старейшин Еревана состоятся 14 мая.

«Мы с нашей командой участвуем в этих выборах лишь с одной целью: победить и прийти к городской власти в Ереване», – отметил Пашинян.

«Я хочу быть искренним: это решение далось нелегко, поскольку всего лишь неделю назад жители ереванских административных районов Кентрон-Эребуни-Нубарашен–Норк Мараш избрали меня депутатом парламента Армении. Стоял вопрос: как вы воспримете мое выдвижение. Но по итогам обсуждений в нашей команде мы констатировали, что люди голосовали за нашу команду, также за меня, чтобы мы использовали все возможности для перемен, чтобы помогли гражданам найти выход из этой ямы отчаяния», – отметил он.