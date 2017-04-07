В музее Александра Чавчавадзе откроется персональная выставка художницы Гаяне Хачатурян
7 апреля 2017 - 17:04 AMT
PanARMENIAN.Net - 9 апреля в 15:00 в музее Александра Чавчавадзе в Цинандали состоится открытие персональной выставки художницы армянского происхождения Гаяне Хачатурян.
В выставочном зале будут представлены работы из личных коллекций, созданные художницей в разные периоды творчества. Выставка посвящается юбилею Гаяне Хачатурян. 9 мая художнице исполнилось бы 75 лет.
Работы Хачатурян в выставочном зале Цинандали будут представлены впервые. Любители творчества смогут посетить выставку до конца мая.
Гаяне Хачатурян родилась в Тбилиси. Учась в школе, Гаяне параллельно изучала технику мастерства в художественной школе Мосе Тойдзе. После окончания школы Гаяне прошла подготовительные курсы в Тбилисской Академии художеств, однако отказалась поступать в высшее образовательное учреждение и продолжила творческое развитие самостоятельным путем.
В эпоху постмодернизма Гаяне Хачатурян создала запоминающиеся, выразительные картины и сумела занять достойное место среди живописцеввторой половины прошлого века. Ее творчество - неотъемлемая часть грузинской и армянской культур.
Гаяне Хачатурян была музой многих писателей, режиссерови художников. Скрытый в жизни внутренний артистизм полностью отразился в творчестве художницы. Тбилисской художнице часто посвящали эссе и публикации, а также документальные фильмы.
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