В музее Александра Чавчавадзе откроется персональная выставка художницы Гаяне Хачатурян

PanARMENIAN.Net - 9 апреля в 15:00 в музее Александра Чавчавадзе в Цинандали состоится открытие персональной выставки художницы армянского происхождения Гаяне Хачатурян.

В выставочном зале будут представлены работы из личных коллекций, созданные художницей в разные периоды творчества. Выставка посвящается юбилею Гаяне Хачатурян. 9 мая художнице исполнилось бы 75 лет.

Работы Хачатурян в выставочном зале Цинандали будут представлены впервые. Любители творчества смогут посетить выставку до конца мая.

Гаяне Хачатурян родилась в Тбилиси. Учась в школе, Гаяне параллельно изучала технику мастерства в художественной школе Мосе Тойдзе. После окончания школы Гаяне прошла подготовительные курсы в Тбилисской Академии художеств, однако отказалась поступать в высшее образовательное учреждение и продолжила творческое развитие самостоятельным путем.

В эпоху постмодернизма Гаяне Хачатурян создала запоминающиеся, выразительные картины и сумела занять достойное место среди живописцеввторой половины прошлого века. Ее творчество - неотъемлемая часть грузинской и армянской культур.

Гаяне Хачатурян была музой многих писателей, режиссерови художников. Скрытый в жизни внутренний артистизм полностью отразился в творчестве художницы. Тбилисской художнице часто посвящали эссе и публикации, а также документальные фильмы.