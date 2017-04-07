Террористы ИГ казнили 140 мирных жителей в иракском Мосуле

PanARMENIAN.Net - Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) казнили 140 мирных жителей в иракском Мосуле, сообщает в своем Twitter Совет безопасности Иракского Курдистана.

«3 и 4 апреля ИГ убили 140 мирных жителей, пытавшихся сбежать на подконтрольную иракским силам территорию», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что боевики подвесили тела некоторых погибших на электрических столбах, передает РИА Новости.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ее ходе была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части.

В марте 2017 года правительственные силы заявили о полном окружении террористов ИГ в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что в настоящий момент взяли под контроль две трети территории западной части Мосула.