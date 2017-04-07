ВЭФ: В 2016 году Армению посетили 1.2 млн иностранных туристов

PanARMENIAN.Net - В 2016 году в Армению приехали 1 191 910 туристов. Такие данные сообщаются в новом докладе о конкурентоспособности в сфере туризма 2017 года, опубликованном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).

Согласно докладу, в Армении общий объем туристических поступлений за год составил $935.8 млн. Таким образом, страна заняла 84-е место среди 136 стран мира, упомянутых в докладе, поднявшись на 5 пунктов в рейтинге.

По данным ВЭФ, каждый турист в среднем потратил в Армении $785.1 за отчетный период.

В 2016 году индустрия путешествий и туризма составила 3.8% от общего объема ВВП Армении ($383.1). 40158 человек были вовлечены в работу отрасли, что составляет 3.3% от рынка работы страны.

Исследование ВЭФ публикуется раз в два года, начиная с 2007. В нем участвуют 136 стран из всех регионов мира. Страны оцениваются по позициям, связанным с приемом туристов. Сюда входят историческое и культурное наследие, развитие экономики, транспорта, мобильной связи, медицины, открытость населения и многое другое.

Соседняя Грузия заняла в рейтинге 70-е место, Азербайджан - 71-е, поднявшись на 13 позиций, Турция и Иран расположились на 44-м и 93-м местах, соответственно. Россия в рейтинге заняла 43-е место.

Первые места в рейтинге заняли Испания, Франция, Германия, Япония, Великобритания, Австралия, Италия, Канада и Швейцария. При этом лидеры за два года практически не изменились, хотя некоторые страны поменялись местами.

Последние места заняли Мавритания, Демократическая республика Конго, Бурунди, Чад и Йемен.

Международный туризм – одна из самых быстрорастущих отраслей мировой экономики. В 1956 году в мире путешествовало 25 млн человек, в 2016 – 1.2 млрд.