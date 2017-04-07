В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей: Есть жертвы (видео)
7 апреля 2017 - 17:26 AMT
PanARMENIAN.Net - В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей у торгового центра Ahlens Mall. Полиция получила сообщение об инциденте в 14:53 по местному времени.
Согласно заявлению официального представителя местной полиции Туве Хэгга, в результате происшествия погибли три человека, пишет РБК со ссылкой на Reuters. ЧП произошло на Дроттнинггатан — главной пешеходной улице города.
Местное издание Aftonbladet сообщает с места событий, что два человека лежат на земле, на месте происшествия работает полиция. По словам очевидца, грузовик врезался в гуляющих людей на большой скорости. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов.
В полиции не исключают, что произошедшее могло быть терактом.
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