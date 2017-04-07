В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей: Есть жертвы

PanARMENIAN.Net - В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей у торгового центра Ahlens Mall. Полиция получила сообщение об инциденте в 14:53 по местному времени.

Согласно заявлению официального представителя местной полиции Туве Хэгга, в результате происшествия погибли три человека, пишет РБК со ссылкой на Reuters. ЧП произошло на Дроттнинггатан — главной пешеходной улице города.

Местное издание Aftonbladet сообщает с места событий, что два человека лежат на земле, на месте происшествия работает полиция. По словам очевидца, грузовик врезался в гуляющих людей на большой скорости. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов.

В полиции не исключают, что произошедшее могло быть терактом.