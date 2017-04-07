Google выпустил собственную подарочную водку

PanARMENIAN.Net - Варшавское подразделение Google совместно с польской студией дизайна Redkroft выпустило собственную водку в подарочной упаковке. Об этом сообщается на сайте компании, создавшей проект упаковки.

«Идея создания такого подарка связана историей кампуса Google в Варшаве. На протяжении десятилетий здание, в котором сейчас находится штаб-квартира компании, было сердцем водочного завода Koneser. Сейчас это место наполнено опьяняющим духом инновационных стартапов», — говорится на сайте компании Redkroft, передает Lenta.ru.

Отмечается, что упаковка собрана вручную из картона высочайшего качества, а шелкография выполнена в цветах бренда. Водка будет выпущена ограниченной партией и предназначена лишь для особых случаев.

Google открыл центр инновационных разработок в здании завода Koneser в 2015 году. Это шестой кампус Google, нацеленный на развитие стартапов и предоставляющий начинающим предпринимателям место для работы и проведения встреч. Первый кампус был открыт в Лондоне в 2012 году, также подобные офисы находятся в Мадриде, Сан-Паулу, Сеуле и Тель-Авиве.