В Вашингтоне открылась библиотека Геноцида армян

PanARMENIAN.Net - В Вашингтоне состоялось открытие библиотеки Геноцида армян Армянского национального института.

Представленные книги на армянском и английском языках не отражают историю и национальный облик армян, однако предоставляют масштабную информацию о самом трагическом событии в армянской истории – Геноциде армян, сообщает газета «Армяне сегодня».

Директор Армянского национального института Рубен Адалян отметил, что в библиотеке представлено более 5000 изданий, и они надеются, что это увеличится.

«Библиотека Геноцида армян – лишь часть создания целостного исследовательского центра, мы создаем систему, посредством которой исследователи смогут пользоваться ценной коллекцией, собранной за последние 40 лет Армянской ассамблеей Америки и Армянским национальным институтом», – сказал он.

На открытии библиотеки присутствовал директор Музея-института Геноцида армян Айк Демоян.

«Открытие библиотеки в Вашингтоне – важное событие: во-первых, подобный центр открывается в столице США, что уже серьезное достижение, во-вторых, подобный центр станет местом встреч, обсуждений, центром организации систематизированной работы. В этом плане это нечто большее, чем библиотека – информационный центр», – сказал он.