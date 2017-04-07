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В Вашингтоне открылась библиотека Геноцида армян

В Вашингтоне открылась библиотека Геноцида армян
7 апреля 2017 - 17:59 AMT

PanARMENIAN.Net - В Вашингтоне состоялось открытие библиотеки Геноцида армян Армянского национального института.

Представленные книги на армянском и английском языках не отражают историю и национальный облик армян, однако предоставляют масштабную информацию о самом трагическом событии в армянской истории – Геноциде армян, сообщает газета «Армяне сегодня».

Директор Армянского национального института Рубен Адалян отметил, что в библиотеке представлено более 5000 изданий, и они надеются, что это увеличится.

«Библиотека Геноцида армян – лишь часть создания целостного исследовательского центра, мы создаем систему, посредством которой исследователи смогут пользоваться ценной коллекцией, собранной за последние 40 лет Армянской ассамблеей Америки и Армянским национальным институтом», – сказал он.

На открытии библиотеки присутствовал директор Музея-института Геноцида армян Айк Демоян.

«Открытие библиотеки в Вашингтоне – важное событие: во-первых, подобный центр открывается в столице США, что уже серьезное достижение, во-вторых, подобный центр станет местом встреч, обсуждений, центром организации систематизированной работы. В этом плане это нечто большее, чем библиотека – информационный центр», – сказал он.

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Hayernaysor.am: В Вашингтоне открылась библиотека Геноцида армян
Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, , Европарламентом и Всемирным советом церквей, большинством штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

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