Игрок «Ширака» Ваан Бичахчян претендует на титул лучшего молодого футболиста Европы
7 апреля 2017 - 18:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Футболист гюмрийского «Ширака» и сборной Армении до 19 лет Ваан Бичахчян включен в список игроков, претендующих на титул лучшего молодого футболиста Европы. Список представлен итальянским изданием Tuttosport.
Приз вручается лучшему игроку Европы по итогам года. Окончательный выбор эксперты сделают осенью, но проголосовать болельщики могут уже сейчас.
На титул претендуют (общее число претендентов — 98) и сыновья известных в прошлом футболистов — Джастик Клюйверт, Лука Зидан, Янис Хаджи, Федерико Кьеза.
В пользу Бичахчяна можно проголосовать здесь.
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