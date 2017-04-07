Полиция Швеции задержала подозреваемого в наезде на толпу в Стокгольме

PanARMENIAN.Net - Шведские полицейские задержали мужчину, который за рулем грузовика протаранил толпу на Дроттнинггатан, главной пешеходной улице Стокгольма. Об этом заявил премьер-министр страны Стефан Лёвен.

Глава шведского кабмина также заявил, что инцидент имеет все признаки террористической атаки. Кроме того, в компании Spendrups заявили, что при совершении нападения использовался их автомобиль — клиент вызвал машину, дождался ее и, когда водитель покинул кабину, забрался внутрь и уехал, пишет Lenta.ru со ссылкой на Expressen TV.

По уточненным данным, в результате наезда погибли пять человек, точное число раненых неизвестно.

Как сообщало Радио Швеции со ссылкой на очевидцев, грузовой автомобиль днем 7 апреля на большой скорости врезался в гуляющих людей по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан и остановился только после того, как врезался в витрину магазина.