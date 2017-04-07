Генетики объяснили невозможность заснуть рано мутацией

PanARMENIAN.Net - Американские и турецкие генетики обнаружили одну из возможных причин того, что некоторые люди предпочитают поздно засыпать и не любят раннее пробуждение. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell.

Специалисты полагают, что за сдвиг времени для сна ответственны мутации в гене CRY1, связанном с регуляцией циркадных ритмов у человека. Ученые подсчитали, что данная разновидность единицы наследственности отвечает за проблемы со сном у примерно 1.3 процента популяции современных европейцев (кроме финнов), пишет Lenta.ru со ссылкой на New Scientist.

К подобным выводам ученые пришли, проанализировав геном человека и пяти его близких родственников, имеющих расстройства сна.

Выводы специалистов подтвердило исследование шести турецких семей, у 39 членов которых были найдены мутации CRY1. У всех этих людей периоды сна были сдвинуты на 2-4 часа вперед, а у некоторых вообще не наблюдалось какой-либо закономерности во времени отхода ко сну.

Генетики отмечают, что людям с мутациями в CRY1 необходимо придерживаться режима дня, учитывающего сдвиг в циркадных ритмах.