Генетики объяснили невозможность заснуть рано мутацией
7 апреля 2017 - 19:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Американские и турецкие генетики обнаружили одну из возможных причин того, что некоторые люди предпочитают поздно засыпать и не любят раннее пробуждение. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell.
Специалисты полагают, что за сдвиг времени для сна ответственны мутации в гене CRY1, связанном с регуляцией циркадных ритмов у человека. Ученые подсчитали, что данная разновидность единицы наследственности отвечает за проблемы со сном у примерно 1.3 процента популяции современных европейцев (кроме финнов), пишет Lenta.ru со ссылкой на New Scientist.
К подобным выводам ученые пришли, проанализировав геном человека и пяти его близких родственников, имеющих расстройства сна.
Выводы специалистов подтвердило исследование шести турецких семей, у 39 членов которых были найдены мутации CRY1. У всех этих людей периоды сна были сдвинуты на 2-4 часа вперед, а у некоторых вообще не наблюдалось какой-либо закономерности во времени отхода ко сну.
Генетики отмечают, что людям с мутациями в CRY1 необходимо придерживаться режима дня, учитывающего сдвиг в циркадных ритмах.
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