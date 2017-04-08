ВС Азербайджана произвели более 230 выстрелов в направлении армянских позиций НКР
8 апреля 2017 - 10:47 AMT
PanARMENIAN.Net - В ночь с 7 на 8 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня свыше 20 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).
В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций около 230 выстрелов.
В северо-восточном направлении линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также 60 мм миномет (1 снаряд).
Передовые подразделения Армии обороны НКР воздерживались от ответных действий, продолжая уверенно нести боевое дежурство.
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