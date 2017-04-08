ВС Азербайджана произвели более 230 выстрелов в направлении армянских позиций НКР

PanARMENIAN.Net - В ночь с 7 на 8 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня свыше 20 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).

В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций около 230 выстрелов.

В северо-восточном направлении линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также 60 мм миномет (1 снаряд).

Передовые подразделения Армии обороны НКР воздерживались от ответных действий, продолжая уверенно нести боевое дежурство.