Последняя сепаратистская группировка Западной Европы сложила оружие
8 апреля 2017 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Последняя вооруженная сепаратистская группировка Западной Европы — баскская ЭТА, что означает «Страна Басков и свобода», — 8 апреля сложила оружие, которое через руки посредников будет передано властям Франции и Испании.
В течение почти шести десятилетий национал-радикалы вели борьбу за провозглашение независимости своего региона, не брезгуя ради этого террористическими средствами. В жертву несостоявшемуся самоопределению принесли жизни 800 человек — главным образом правоохранителей и сотрудников органов местного самоуправления.
Последний террористический акт ЭТА состоялся в 2010 году, когда был застрелен полицейский. Ранее президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов предположил, что независимость Страны Басков имеет «туманные перспективы», поскольку идея утратила поддержку большинства жителей региона, передает РИА Новости.
Свой путь группировка начала в 1959 году и позиционировала себя как «антифашистское сопротивление» диктатуре Франсиско Франко. Тогда ЭТА действительно пользовалась популярностью: каудильо запрещал использование баскского языка, его политика была открыто репрессивной по отношению к баскам, многие из которых во время Гражданской войны в Испании воевали на стороне республиканцев. В 1973 году бойцы ЭТА совершили свою самую известную акцию — взорвали адмирала Луиса Бланко, который считался преемником испанского диктатора.
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