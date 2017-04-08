Более 100 детей в Колумбии погибли из-за схода селевого потока
8 апреля 2017 - 10:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Не менее 102 детей погибли в Колумбии в результате схода селевого потока, обрушившегося на минувшей неделе на город Мокоа. Об этом сообщило национальное управление по рискам катастроф.
По последним данным ведомства, всего погибли 314 человек. Ранее сообщалось о 301 жертве стихии. Еще 332 человека получили ранения. Сейчас родным для захоронения выданы тела 247 погибших.
Также власти собрали данные о 127 пропавших без вести. Среди них числятся три иностранца — граждане Испании, Германии и Эквадора, передает РИА Новости.
В ночь на 1 апреля вышедшие из берегов после проливных дождей реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток на город Мокоа. Город сильно пострадал, его улицы были заполнены потоками грязи и огромными валунами, нарушено водоснабжение, подача электричества и газа.
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