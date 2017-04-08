В США предлагают создать «гибридный трибунал» по Сирии
8 апреля 2017 - 11:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Группа сенаторов 7 апреля внесла на рассмотрение верхней палаты Конгресса США законопроект, согласно которому в Госдепартаменте должны будут рассмотреть вопрос о создании так называемого гибридного трибунала для расследования военных преступлений и преступлений против человечности в Сирии. Авторами выступили члены обеих партий, в том числе лидеры комитета Сената по иностранным делам республиканец Боб Коркер и демократ Бен Кардин, а также бывший участник президентской гонки Марко Рубио, пишет ТАСС.
Согласно тексту инициативы, не позднее 180 дней после вступления законопроекта в силу госсекретарь США Рекс Тиллерсон и другие сотрудники его ведомства высокого ранга должны будут рассмотреть возможность и целесообразность создания потенциальных механизмов правосудия для переходного периода в Сирии, в том числе гибридного трибунала для расследования военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, совершенных в Сирии начиная с марта 2011 года.
В состав данного временного трибунала смогут войти сирийские и иностранные юристы, «судьи и другие профессионалы», задачей которых станет судебное преследование лиц, подозреваемых в совершении описанных в законопроекте преступлений.
Кроме того, сенаторы предлагают наделить госсекретаря правом оказывать поддержку людям и организациям, которые ведут поиск тех, кто совершал подобные злодеяния, собирают документы и доказательства, проводят расследования и защищают свидетелей.
Присутствие среди авторов Коркера и Кардина, являющихся председателем и старшим демократом профильного комитета, говорит о том, что данный законопроект может в скором времени получить поддержку комитета и поступить на рассмотрение Сената полного состава. Однако для того, чтобы отправиться на подпись к президенту, документ также должен быть принят Палатой представителей Конгресса США.
Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила 4 апреля о 80 жертвах атаки с применением химоружия в Хан-Шейхуне провинции Идлиб и 200 раненых. Оппозиционеры обвинили в этом правительственные войска Сирии, командование армии отвергло их и возложило ответственность на боевиков и их покровителей. Министр иностранных дел Сирии назвал обвинения Дамаска в химатаках частью антисирийской кампании.
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