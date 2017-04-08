Азербайджанский суд продлил срок ареста блогера Лапшина еще на три месяца

PanARMENIAN.Net - Насиминский районный суд в Азербайджане продлил 7 апреля срок пребывания под арестом экстрадированного из Белоруссии в Азербайджан блогера Александра Лапшина еще на три месяца, передает Интерфакс.

«Решением суда срок ареста Лапшина продлен еще на три месяца (до июля – ред.», - отметили в суде.

Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны. 7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности.