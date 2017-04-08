В лесах Индии нашли жившую с обезьянами девочку-маугли
8 апреля 2017 - 11:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Полиция в северной Индии пытается установить личность девочки, которая жила вместе со стаей обезьян в лесах штата Уттар-Прадеш. Девочка, которую нашли несколько недель назад в лесу, не умеет разговаривать. По данным полиции, ей от восьми до 10 лет.
Со слов врачей, она общается с помощью знаков и жестов, характерных для обезьян. Когда стражи порядка нашли девочку, она находилась среди обезьян и играла с ними, имитируя поведение животных, пишет BBC.
Впервые ребенка в стае обезьян заметили жители деревни близ природного заповедника Катарниагхат у границы с Непалом и сообщили об этом полиции. Как сообщил представитель полиции Суреш Ядав, животные атаковали полицейских, когда те попытались забрать ребенка.
Со слов врачей, девочка была истощена, а на теле у нее были травмы. Первое время она не могла сидеть на месте и все время ходила на четвереньках по палате и визжала.
Сейчас она чувствует себя гораздо лучше, говорят врачи. Позже девочку передадут социальным службам, которые должны будут позаботиться о ее обучении и социализации.
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