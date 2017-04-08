Лукашенко назвал условия оплаты и цену на российский газ в 2017 году
8 апреля 2017 - 12:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет платить за российский газ в 2017 году по действующему контракту с «Газпромом» - 130 долларов за тысячу кубометров. При этом часть расходов Минска компенсируют за счет реэкспорта российской беспошлинной нефти.
«Равные условия должны быть… Я сказал Путину, если вы не готовы на таких условиях работать, вы скажите… Нет, мы не хотим, чтобы в Белоруссии было хуже, но хотели бы, чтобы контракт, который в этом году заканчивается, закончили как он есть, вот 130 долларов (за тысячу кубометров - ред.) есть, чтобы до конца 130 долларов было. Давайте договоримся о компенсации этой цены, которую мы хотим и они (Россия - ред.) хотят», - сказал Лукашенко на совещании о проблемах и перспективах развития белорусской науки, пишет РИА Новости.
3 апреля, по итогам переговоров Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, Москва и Минск договорились о том, как будет урегулирован нефтегазовый спор.
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