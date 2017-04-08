Месси, Суарес и Неймар сыграют свой 100-й совместный матч за «Барселону»
8 апреля 2017 - 12:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Матч 31-го тура испанской Примеры, в котором «Барселона» на выезде сыграет с «Малагой», станет 100-й совместной игрой для нападающих каталонского клуба Лионеля Месси, Неймара и Луиса Суареса, пишет Championat.com.
Первый матч, в котором участвовало это трио, состоялся 25 октября 2014 года — Месси, Неймар и Суарес вышли в основе «Барселоны» в выездном матче с мадридским «Реалом», в котором «галактикос» одержали победу со счетом 3:1.
В сумме трое нападающих «Барсы» забили 712 мячей за клуб (Месси — 496, Неймар — 100, Суарес — 116).
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