Партия «Армянское возрождение» решила не принимать участия в выборах в Совет старейшин Еревана
8 апреля 2017 - 13:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Партия «Армянское возрождение» не будет участвовать в предстоящих 14 мая выборах в Совет старейшин Еревана. Такое решение было принято в ходе состоявшегося 7 апреля заседания правления партии.
«Учитывая влияние административных ресурсов, олигархических группировок, взяток на избирательный процесс, правление партии «Армянское возрождение» приняло решение не уствовать в предстоящих 14 мая выборах в Совет старейшин Еревана»,- сообщает пресс-служба партии.
Еще одним решением правления «Армянского возрождения» был установлен новый порядок подтверждения членства в партии и вступления в данную политсилу.
При этом правление «Армянского возрождения» заявило, что партия активно будет участвовать во всех происходящих в стране общественно-политических процессах, публично выражая свою позицию касательно ключевых событий.
Выборы в Совет старейшин Еревана состоятся 14 мая. Партии или блоки могут представить в ЦИК РА документы для регистрации с 30 марта по 9 апреля. Регистрация продлится с 9 по 14 апреля. Агиткампания к выборам в Совет старейшин Еревана пройдет с 21 апреля по 12 мая 2017 года.
Ранее Центральная избирательная комиссия Армении огласила предварительные итоги прошедших 2 апреля парламентских выборов: партию «Армянское возрождение» поддержали 3,71% избирателей (58 277 голосов).
Самое значимое
2 апреля 3112 независимых и беспристрастных наблюдателей инициативы «Гражданский наблюдатель» осуществляли на 1521 избирательных участках наблюдательскую миссию за ходом парламентских выборов Армении.
Согласно предварительным результатам парламентских выборов в Армении, прошедших 2 апреля, за сына экс-премьера РА Овика Абраамяна – Аргама Абраамяна (выдвинутый от блока «Царукян») проголосовало большее количество избирателей (45.339 голосов), чем за несколько политических сил
Карен Карапетян в интервью газете «Известия» рассказал о своем уходе из российского «Газпрома», желании быть реформатором для народа, перспектив российско-армянского сотрудничества, о том, что изменилось в Армении после присоединения к Евразийскому экономическому союзу и почему Ереван не пошел на ассоциацию с Евросоюзом.
Нарушения касаются подготовки голосования, процесса голосования и общего характера и сейчас находятся на этапе проверки
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Армения впервые примет участие в конкурсе ПВО «Ключи от неба» Армения в 2017 году будет участвовать в конкурсе ПВО «Ключи от неба». Об этом 8 апреля сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны — заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Виктор Гуменный.
В Италии продолжится строительство азербайджанского газопровода Как отметил министр, проект ТАР будет способствовать безопасности поставок, диверсификации источников газа, увеличению числа поставщиков, конкурирующих на рынках Европы и Италии, а также создаст положительный эффект в ценовом тренде
Рики Мартин снимется в новом сезоне «Американской истории преступлений» Мартин исполнит роль Антонио дʼАмико, партнера и помощника Джанни Версаче, который состоял в сложных отношениях с семьей модельера
Месси, Суарес и Неймар сыграют свой 100-й совместный матч за «Барселону» Первый матч, в котором участвовало это трио, состоялся 25 октября 2014 года — Месси, Неймар и Суарес вышли в основе «Барселоны» в выездном матче с мадридским «Реалом», в котором «галактикос» одержали победу со счетом 3:1