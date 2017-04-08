Партия «Армянское возрождение» решила не принимать участия в выборах в Совет старейшин Еревана

PanARMENIAN.Net - Партия «Армянское возрождение» не будет участвовать в предстоящих 14 мая выборах в Совет старейшин Еревана. Такое решение было принято в ходе состоявшегося 7 апреля заседания правления партии.

«Учитывая влияние административных ресурсов, олигархических группировок, взяток на избирательный процесс, правление партии «Армянское возрождение» приняло решение не уствовать в предстоящих 14 мая выборах в Совет старейшин Еревана»,- сообщает пресс-служба партии.

Еще одним решением правления «Армянского возрождения» был установлен новый порядок подтверждения членства в партии и вступления в данную политсилу.

При этом правление «Армянского возрождения» заявило, что партия активно будет участвовать во всех происходящих в стране общественно-политических процессах, публично выражая свою позицию касательно ключевых событий.

Выборы в Совет старейшин Еревана состоятся 14 мая. Партии или блоки могут представить в ЦИК РА документы для регистрации с 30 марта по 9 апреля. Регистрация продлится с 9 по 14 апреля. Агиткампания к выборам в Совет старейшин Еревана пройдет с 21 апреля по 12 мая 2017 года.

Ранее Центральная избирательная комиссия Армении огласила предварительные итоги прошедших 2 апреля парламентских выборов: партию «Армянское возрождение» поддержали 3,71% избирателей (58 277 голосов).