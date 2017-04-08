Рики Мартин снимется в новом сезоне «Американской истории преступлений»
8 апреля 2017 - 12:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Пуэрто-риканский певец и лауреат «Грэмми» Рики Мартин присоединился к съемочной группе сериала «Американская история преступлений: Версаче».
Мартин исполнит роль Антонио дʼАмико, партнера и помощника Джанни Версаче, который состоял в сложных отношениях с семьей модельера, пишет «Афиша» со ссылкой на Billboard.
Райан Мерфи, режиссер антологии «Американская история преступлений» уже работал с Рики Мартином, который сыграл учителя испанского в сериале «Лузеры».
Ранее стало известно, что Донателлу Версаче, сестру модельера, сыграет обладательница премии «Оскар» Пенелопа Крус.
Сезон расскажет об убийстве модельера Джанни Версаче, застреленного на пороге собственного дома в 1997 году.
Первый сезон «Американской истории преступлений» о деле спортсмена и актера О.Джея Симпсона завоевал «Эмми» в номинации «Лучший мини-сериал». Еще два сезона, по словам создателей, расскажут о последствиях урагана «Катрина» и об отношениях Билла Клинтона и Моники Левински.
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