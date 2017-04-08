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В Италии продолжится строительство азербайджанского газопровода

В Италии продолжится строительство азербайджанского газопровода
8 апреля 2017 - 13:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Проект Трансадриатического газопровода (TAP) имеет стратегическое значение для Италии, и его строительство продолжится. Об этом говорится в заявлении министра экономического развития Италии Карло Календа.

Как отметил министр, проект ТАР будет способствовать безопасности поставок, диверсификации источников газа, увеличению числа поставщиков, конкурирующих на рынках Европы и Италии, а также создаст положительный эффект в ценовом тренде, пишет Sputnik-Азербайджан со ссылкой на Brindisi Report.

«Диверсификация источников и маршрутов имеет важное значение. В настоящее время Италия на 45% зависит от российского газа. Другими важными крупными поставщиками являются Алжир и Ливия, они все еще являются нестабильными регионами», — отметил Календа.

По его словам, срок контрактов с Алжиром на поставки природного газа истечет в 2020 году, поэтому ТАР является важным проектом для Италии.

Окружной суд Лацио 7 апреля принял решение о приостановке распоряжения Министерства экологии Италии о пересадке 221 оливкового дерева в итальянском городе Мелендуньо в регионе Апулия для строительных работ по TAP, предназначенного для транспортировки природного газа из Азербайджана в Италию.

Суд таким образом удовлетворил иск властей региона Апулия об аннулировании распоряжения Минэкологии Италии, которое дало разрешение на пересадку оливковых деревьев. Решение суда блокирует все предварительные работы по строительству газопровода в Мелендуньо, как минимум, до 19 апреля, когда этот вопрос будет повторно рассмотрен в суде.

«Регион указал на необходимость получения дополнительных разрешений на пересадку деревьев, ссылаясь на национальный закон 1951 года. 10 января консорциум TAP обратился за получением разрешений. После проведения нескольких дополнительных тестов на здоровье растений разрешения были получены», — завил министр.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает строительство газопроводов TANAP и TAP общей протяженностью 3.46 тысячи километров от азербайджанского месторождения «Шах-Дениз» через Грузию, Турцию, Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии. Стоимость проекта составляет 40 миллиардов долларов.

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