АРФ «Дашнакцутюн» не будет участвовать в выборах Совета старейшин Еревана

PanARMENIAN.Net - Армянская Революционная Федерация «Дашнакцутюн» (АРФД) не примет участия в предстоящих 14 апреля выборах в Совет старейшин Еревана. Об этом сообщается в распространенном партией заявлении.

«Проанализировав зафиксированные АРФ «Дашнакцутюн» на выборах в Национальное Собрание Армении неожиданно низкие результаты, посоветовавшись с комитетами административных районов города Еревана, ереванский городской комитет АРФД не считает целесообразным участвовать в выборах Совета старейшин столицы. На данном этапе первоочередными задачами считаем изучить причины зафиксированных на выборах 2 апреля результатов АРФД и сделать необходимые выводы.

Надеемся, что наши сограждане, готовые к осознанному голосованию для формирования Совета старейшин Еревана, с пониманием отнесутся к решению партии.

Одновременно обязуемся держать в центре внимания все проблемы города Еревана и в рамках возможностей участвовать в их решении», - говорится в заявлении АРФ «Дашнакцутюн».

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении 3 апреля в 12:00 по местному времени обнародовала результаты подсчета голосов на выборах в парламент Армении, обработав данные со всех 2009 избирательных участков. По итогам окончательных подсчетов голосов, в парламент Армении проходят 4 политические силы. Согласно результатам обработки бюллетеней, правящая Республиканская партия Армении набрала 770 718 голосов или 49.15%, блок «Царукян» – 428 892 голоса или 27.35%, блок «ЕЛК» («Выход») – 121 997 голосов или 7.78%, АФР «Дашнакцутюн» – 103 148 голосов или 6.58%, партия «Армянское возрождение» – 58 274 голоса или 3.72%, блок «Оганян-Раффи-Осканян» – 32 487 голосов или 2.07%, блок «Конгресс-НПА» – 25 973 голоса или 1.66%, партия «Свободные демократы» – 14 740 голосов или 0.94%, Компартия Армении – 11 742 голоса или 0.75%.

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