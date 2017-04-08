Рухани: Удар США по Сирии обрадовал террористов

PanARMENIAN.Net - США вызвали восторг у находящихся в Сирии террористов, нанеся ракетный удар по сирийской авиабазе. Об этом 8 апреля заявил президент Ирака Хасан Рухани.

«Этот человек, который сейчас руководит Америкой, заявлял, что хочет бороться с терроризмом. Но сегодня террористы в Сирии празднуют совершенную США атаку», - сказал он во время выступления, показанного в эфире иранского телевидения.

«Зачем вы напали на сирийскую армию, которая воюет с террористами? Какой закон, какая организация разрешили вам запустить ракеты по независимой стране?» - добавил Рухани.

По его мнению, следует создать независимую комиссию для расследования предполагаемого случая применения химоружия ранее в апреле в Сирии, причем эта комиссия должна состоять из представителей «беспристрастных стран».

«Согласно данным ООН, у сирийского руководства нет химического оружия», - подчеркнул Рухани.

Ранее США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат». В американской администрации пояснили, что пошли на такой шаг в ответ на применение химоружие в провинции Идлиб, в котором США обвиняют Дамаск. В свою очередь сирийские власти заверяют, что никогда не использовали химическое оружие на своей территории.

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